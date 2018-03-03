03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
14°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mete Yarar: Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 10:54 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 10:54

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla mücadele ediyoruz." dedi.


Yarar, Erzurum Atatürk Üniversitesince 15 Temmuz Milli İrade  Salonu'nda düzenlenen "Tüm Yönleriyle Zeytin Dalı Harekatı" konulu konferansa  konuşmacı olarak katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan  ve sunucu Pelin Çift'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda konuşan Mete  Yarar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör  örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın zorlu arazi  koşullarında devam ettiğini söyledi.

Yarar, bu harekatın Fırat Kalkanı Harekatı'ndan daha zorlu olduğunu  ifade ederek, şöyle konuştu:

"Afrin'de 7 düvelle savaşıyoruz. Karşımızda sadece PKK yok, PKK'nın  içindeki etki ajanları, paralı askerler, istihbarat elemanları, özel kuvvet  personelleri ve mühendisler dahil olmak üzere büyük çapta örgütlenmiş blokla  mücadele ediyoruz. Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nın büyütülmüş halini  gerçekleştiriyoruz. O, düz arazide olan operasyondu ancak şu anda Afrin'de ondan  belki 10 kat daha zor arazide harekat icra ediliyor. Afrin'deki terörist sayısı  da tahminen Fırat Kalkanı Harekatı'ndaki teröristlerden 3 misli fazla."

"Teröristlerin arkasında devletler var"

TSK'nin daha önce DEAŞ ile mücadele ettiğini anımsatan Mete Yarar,  DEAŞ'ın bu kadar revize edilmediğini, silah ve istihbarat anlamında Afrin'deki  teröristler kadar desteklenmediğini aktardı.

Yarar, bu örgütlerin dışarıdan desteklendiğine işaret ederek,  "Karşımızda şişirilmiş ve bir teröristte bulunmaması gereken, ancak nizami  ordularda bulunması gereken silah ve ekipmanlar var. Teröristin asla  öğrenemeyeceği istihbarat ağları olan bir grupla mücadele ettiğimizi anlamamız  gerekiyor. Çünkü bundan sonra yaşanacaklar, olası olaylarda bizlerin ne kadar  birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiğini anlamamız gerekiyor. Teröristler  karşımıza çıkıyor ama arkasında adını net şekilde söyleyeceğimiz devletler var."  ifadelerini kullandı.

Afrin'deki operasyonda birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini  belirten Mete Yarar, "Başbakanımız orada 8 ile 10 bin arasında teröristin  olduğunu söyledi, son zamanlarda gelenlerle bu sayı 10 binin üzerine çıktı. Ancak  silahlı kuvvetlerimiz bunun 4'te 1'ini etkisiz hale getirdi. Allah izin verirse  diğerlerini de etkisiz hale getirecekler." diye konuştu.

"Türkiye'deki saldırıları yapan teröristler Afrin'de eğitildi"

Yarar, Afrin operasyonuna bazı güçlerin karşı çıktığını vurgulayarak,  Afrin'den Türkiye'ye geçen teröristlerin birçok asker ve polisi şehit ettiğini  kaydetti.

Mete Yarar, şunları söyledi:

"Biz Afrin'e neden gittik diye soranlar var. Eğer biz Afrin'e  gitmeseydik Afrin bize gelecekti ve gelmişti de. İstanbul Beşiktaş'ta,  Ankara'daki saldırılarda polislerimizin şehit olmasında kullanılan malzemenin  geldiği ve teröristlerin eğitildiği yer Afrin'in kendisiydi. Biz operasyon  yapmasak da bu adamlar bize saldırıyor. Son dönemde Türkiye'de yapılan  saldırıların tamamına yakını gelişmiş tanksavar silahlarla yapıldı ancak bundan  sonra ne karakollarımıza gelebiliyorlar ne de askerlerimizi pusuya  düşürebiliyorlar."

"Kim bize kefen biçmeye çalışıyorsa, mezarını kazsın"

Son zamanlarda Türkiye'de terör olayları olmadığına dikkati çeken  Yarar, "Biz DEAŞ'ı bölgemizden temizledik ama 67 şehit verdik. Uluslararası  kuruluşlar, son 14 ayda 'Türkiye'de neden saldırı olmuyor' diye konuşuyor. Artık  Türkiye, sınırında ve içindeki terör gruplarını kabul etmiyor. Çünkü devletin  kurumları, JÖH'ler, PÖH'ler ve komando birlikleri sınır ötesinde artık  kullanılıyor. Ben de asker olduğum dönemde 'bu pis adamların yerlerine neden  gitmiyoruz' diye konuşurdum ancak Allah'a şükür biz bu günleri de gördük. Artık  savunmada değil, teröristlere saldıran tarafız. Bundan sonra kim bize kefen  biçmeye çalışıyorsa, mezarını kazsın." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Atatürk  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.