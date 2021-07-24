Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında? Mete Gazoz'un hayatı!

Tokyo 2020'de Okçuluk Karışık Takım mücadelesinde Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, rakiplerini yenerek yarı finale adını yazdırdı. Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ün bu başarısının ardından millilerimizin hayatı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında? Mete Gazoz karşılaşması ne zaman? İşte detaylar...

Tokya 2020'de milli okçularımız Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz başarısı gündem oldu. Tokyo 2020'de Okçuluk Karışık Takım mücadelesinde Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, kategorilerinde yarı finale yükseldi. Pek çok kişi de bu karşılaşmanın ardından 'Mete Gazoz kimdir? Mete Gazoz kaç yaşında? Mete Gazoz karşılaşması ne zaman?' sorularını araştırıyor. İşte Mete Gazoz ile ilgili merak edilenler...

METE GAZOZ KİMDİR?

8 Haziran 1999 tarihinde İstanbul 'da doğan milli spor cumuz, küçük yaşlardan beri okçuluk eğitimi aldı. Kariyerini İstanbul Okçuluk Gençlik ve Spor Kulübü'nde devam ettiren 19 yaşındaki Gazoz, ilk defa Bakü'de düzenlenen Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti.

2016 Nottingham Avrupa Şampiyonası'nda bireysel olarak gümüş madalya kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek ülke çapında üne kavuşan Gazoz, yerli sporculardan da destek gördü. Özellikle Arda Turan 'ın sosyal medya hesaplarından Mete Gazoz'la ilgili destek mesajları Mete'nin büyük çapta tanınmasına ve desteklenmesine olanak tanıdı.

Mete, Arjantin 'de gerçekleşen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takım klasik yay kategorisinde Yasemin Ecem Anagöz ile beraber dünya 3'üncüsü oldu.

2018 Akdeniz Oyunları'nda İspanya 'nın Tarragona şehrinde altın madalya kazandı.

Milli Okçumuz Mete Gazoz, Romanya ’nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 2019 yarışlarının sıralama turlarında, yaptığı atışlar sonucunda 3 büyük rekor daha kırdı. Sıralama turlarında Gazoz, aldığı 698 puanla 1. olarak Gençler Dünya ve Büyükler Avrupa Rekolarının yeni sahibi oldu.

2018'İN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Milli sporcu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu (WA) tarafından düzenlenen oylamada erkekler klasik yayda 2018'in en iyi sporcusu seçildi.

Mete ayrıca WA tarafından belirlenen jürinin yaptığı değerlendirmede 2018'in en iyi çıkış yapan sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin yükselen değeri Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya beklenen sporcular arasında yer alıyor.

20 yaşındaki sporcu, Tokyo 2020'de Türkiye'ye oyunlarda okçuluk branşında ilk madalyayı kazandırmayı hedefliyor.

Mete, gelecek yıl mayıs ayında Antalya 'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Tokyo 2020'ye vize almaya çalışacak.

GENÇ YAŞTA MADALYA KOLEKSİYONU

Türkiye'yi başarıyla temsil eden Mete, genç yaşına rağmen uluslararası önemli yarışmalarda 15 altın, 12 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 36 madalya elde etti.

Milli okçu, madalyaların dördüne dünya şampiyonalarında ulaştı. Genç sporcu, bu madalyaların 3'ünü takım, birini ise bireysel müsabakalarda aldı.

Mete, Çin'in Wuxi kentinde 2013'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde klasik yay erkek takımı ile gümüş madalya kazanarak uluslararası arenada ilk büyük başarısına imza attı.