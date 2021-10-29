Metaverse coin nedir, metaverse ne demek? Metaverse odaklı kripto para projelerinde hareketlilik!

Facebook’un yeni ismi Meta oldu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, daha önce basına sızan isim değişikliğini doğruladı ve Facebook'un gelecek 10 yılda geliştireceği sanal evren metaverse'ü tanıttı. Şirketin Horizon adındaki sistemi henüz kullanıcıya açılmasa da uzun süredir geliştiriliyor. Facebook sadece AB içerisinde 10 bin mühendis alacak ve 10 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Horizon'ın seneye kullanıcıyla buluşması bekleniyor. Facebook’un bu hamlesi ise metaverse coin’lerine hareket getirdi. Peki, Metaverse coin nedir, metaverse ne demek?

CEO Mark Zuckerberg, Facebook adının şirketin geleceğini yeterince anlatamadığını belirtip daha önce basına sızan isim değişikliğini doğruladı. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı. Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg metaverse'e dair açıklamalarda bulundu. Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor. Sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteren Mark Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileştikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi. Yapılan açıklamalarda üzerinde çalışılan Metaverse’de NFT’ler gibi ürünlerin de olacağı ifade edildi. Peki, Metaverse coin nedir, metaverse ne demek?

METAVERSE NE DEMEK?

Facebook Perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin metaverse sisteminin, dijital koleksiyon formatının geliştiği Ethereum’a bir destek eklemesi ile birlikte non-fungible token’ları (NFT) destekleyeceğini açıkladı. Facebook Metaverse Ürünleri Başkanı Vishal Shah konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Bu, insanların NFT’ler gibi sınırlı sayıda dijital nesneleri satmalarını, dijital alanlarında sergilemelerini ve hatta bir sonraki kişiye güvenli bir şekilde satmalarını kolaylaştıracak” sözlerini kullandı.

Bunlara ek olarak Shah, “Amacımız, mümkün olduğunca çok oyuncunun metaverse’de bir iş kurması için bir yol sağlamaktır” sözlerini ekledi.

Metaverse, tüm sanal dünyaların, artırılmış gerçeklik ve İnternet'in toplamı da dahil olmak üzere, neredeyse geliştirilmiş fiziksel gerçeklik ve fiziksel olarak kalıcı sanal alanın yakınsamasıyla oluşturulan kolektif bir sanal paylaşılan alandır. "Metaverse" kelimesi, "meta" (ötesinde anlam) ve "evren" önekinin bir portmantosudur; terim tipik olarak algılanan bir sanal evrene bağlı kalıcı, paylaşılan, 3D sanal alanlardan oluşan, gelecekteki internet yinelemesi kavramını tanımlamak için kullanılır.

METAVERSE NEDİR?

Facebook’un metaverse konusunda yaptığı açıklamanın ardından metaverse odaklı kripto para projelerinde hareketlilik yaşandı.

Ethereum blok zincirinde yer alan sanal gerçeklik platformu Decentraland’in tokenı MANA haber sonrası yüzde 10’luk bir artış yaşarken, blok zinciri tabanlı sanal dünya The Sandbox projesinin SAND token’ı da az olsa bir fiyat artış gördü.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance üzerinde de TSİ 22.48 itibari ile son 24 saatte en çok değer kazanan 10 kripto paradan 4’ünü metaverse ile ilgili projeler oluşturuyor. Burada günlük artışlar yüzde 15 – 25 arasında ve Facebook hakkında gün boyu devam eden metaverse söylentiler bunda oldukça etkili oldu.