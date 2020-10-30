Mesut Yılmaz vefat etti

Gelen son dakika haberine göre; eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz doğruladı.
Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.
CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.