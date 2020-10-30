Mesut Yılmaz vefat etti

CNN Türk muhabiri Ceylan Sever canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile az önce telefonda konuştum. Eşi Berna hanım telefonda üzüntüyle teyit etti. Çok üzgündü, ağlamaklıydı. "Ben şu an hastanedeyim, çocuklarımın gelmesini bekliyorum" dedi.Cenaze ile ilgili sorulara ilerleyen saatlerde bilgi vereceğini söyledi.