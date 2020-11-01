Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz ne zaman başbakan oldu?

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi görüyordu. 72 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz bir dönem Türk siyasetine damga vuran isimlerden biriydi. 36 yaşında siyasete girmiş bakanlık, başbakanlık yapmıştı. Peki, Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz nereli? Mesut Yılmaz'ın hayatı hakkında merak edilenler...

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Peki, Mesut Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz nereli? Mesut Yılmaz'ın oğlu neden öldü? İşte Mesut Yılmaz'ın hayatı

2017 yılında Yılmaz ailesi büyük bir acı yaşadı. Mesut Yılmaz'in büyük oğlu Yavuz Yılmaz yaşamına son verdi. Mesut Yılmaz 2019 yılında akciğerinde kanser tespit edilmesi nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu yıl mayıs ayında da beyin sapındaki tümor nedeniyle bir operasyon geçirmişti.

MESUT YILMAZ KİMDİR?

Mesut Yılmaz 6 Kasım 1947'de İstanbul 'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Almanya'da yüksek lisans yaptı. Sanayi sektöründe görev yaptı. 1983 yılında Anavatan Partisi 'nde Kurucu Üye oldu. Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcısı oldu. Almanca ve İngilizce dillerinde iki eseri yayınlandı.Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra, Turgut Özal'in isteğiyle 1983 yılında Anavatan Partisi kurucu üyesi olarak siyasete girdi. Henüz 36 yaşındaydı.

Siyasete hızlı başladı. Rize Milletvekili olarak Meclis'e girdi; 1990 yılına kadar kurulan hükümetlerde bakanlık görevleri üstlendi.

Turgut Özal Cumhurbaşkanı olunca, Yıldırım Akbulut'un kurduğu hükümette de bakan oldu ancak istifa etti. 1991 yılında Anavatan Partisi'nin başına geçti. 1995 seçimlerinden sonra DYP ile koalisyon hükümetinde başbakan oldu. Ancak ortağıyla anlaşamayınca kısa sürede istifa etti. Türkiye'nin çalkantılı yıllarıydı.

28 Şubat krizinin ardından, Erbakan hükümeti istifa edince, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Mesut Yılmaz 2002 seçimlerine kadar başbakan ya da yardımcısı olarak koalisyon hükümetlerinde görev yaptı.

2002 seçimlerinde, Anavatan Partisi baraj altında kalınca Mesut Yılmaz genel başkanlığı bıraktı. 2004 yılında, başbakanlığı döneminde yapılan Türkbank ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla Yüce Divan'a gönderildi. Yüce Divan'a sevk edilen ilk başbakan oldu.

17, 18, 19, 20 ve 21. Dönem'de Rize Milletvekili. 45. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı , 46 ve 47. Hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı , 48, 53 ve 55. Hükümetlerde Başbakanlık , 57. Hükümet'te Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1991-2002 tarihleri arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

Yargılandığı suçlar af kapsamında girince davanın kesin hükme bağlanması ertelendi. Yılmaz 2007 seçimlerinde bağımsız Rize Milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Bu son seçimi oldu. Ardından aktif siyaseti bıraktı.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, spora özellikle de futbola olan ilgisiyle de tanınıyordu. Koyu bir Galatasaray taraftarıydı.

Almanca ve İngilizce bilen Mesut Yılmaz, aslen Hemşinli olup Rize ilinin Çayeli ilçesinin Çataldere köyündendir. 1975 yılında Berna Hanım (d. 1953) ile tanışan ve 1976 yılında evlenen Mesut Yılmaz'ın bu evlilikten Yavuz (d.1979) ve Hasan (d.1987) adlarında iki çocuğu oldu. Yavuz Yılmaz, 2017’de vefat etmişti.

MESUT YILMAZ’IN OĞLU YAVUZ YILMAZ NEDEN VEFAT ETTİ?

Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz 'ın oğlu olan Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğmuştur. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır. Yavuz Yılmaz annesi Berna Yılmaz ile geçtiğimiz sene özel bir üniversite kurmuştu. Yılmaz, bu üniversitenin de genel sekreteri olmuştu. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketi de vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.