Mesut Yılmaz’ın oğlu neden öldü? Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz ne zaman öldü, hasta mıydı?

Bir süredir kanser tedavisi gören eski başbakanlardan Mesut Yılmaz vefat etti. Mesut Yılmaz’ın ölüm haberinin ardından Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz’ın ölümü üzerine yapılan araştırmalar arttı. Yavuz Yılmaz’ın ölüm haberi yaşandığı dönem gündemin en çok konuların olayları arasına girmişti. Peki, Mesut Yılmaz’ın oğlu neden öldü?

Mesut Yılmaz'ın geçen yılın ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti. Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 72 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu. Mesut Yılmaz, pazar günü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Mesut Yılmaz’ın ölüm haberinin ardından, Yavuz Yılmaz’ında ölümü konusunda yapılan araştırmalar arttı. Peki, Mesut Yılmaz’ın oğlu neden öldü, ölüm sebebi…

MESUT YILMAZ OĞLU NEDEN ÖLDÜ? YAVUZ YILMAZ…

Yavuz Yılmaz 2017 yılında Beykoz Konakları'ndaki evinde, yatağında başından vurulmuş halde bulundu.

MESUT YILMAZ’IN OĞLU YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Yavuz Yılmaz, 1979 yılında doğdu. Yavuz Yılmaz'ın 7 Haziran 2015'te yapılan seçimlerde CHP'den milletvekilliği için adı geçmiş, ancak aday olamamıştır. Yavuz Yılmaz annesi Berna Yılmaz ile geçtiğimiz sene özel bir üniversite kurmuştu. Yılmaz, bu üniversitenin de genel sekreteri olmuştu. Yavuz Yılmaz'ın kardeşi Emir Hasan Yılmaz ile CFS İstanbul Yatırım A.Ş isimli bir şirketi de vardı. İki kardeş bir ara İstanbul'daki üçüncü havalimanında hafriyat işi de yapmıştı.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın büyük oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz (38), 2017 yılında Beykoz’daki evinde şakağından tek kurşunla vurulmuş halde bulundu. Yavuz Yılmaz’ın yanında, babasına ait ruhsatlı Smith Wesson marka tabanca vardı. Polis, bitişik atışla (hedefe dayayarak) öldüğü belirlenen Yavuz Yılmaz’ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Yavuz Yılmaz'ın ölümünün ardından, İcra Kurulu Üyesi olduğu İstanbul Kent Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise bir süredir mücadele ettiği 'Temporal Lob Epilepsi' hastalığına işaret edilerek, "Son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı" denildi.

TEMPORAL LOB EPİLEPSİ HASTALIĞI

Panik nöbeti yapan hastalıklar arasında sayılan Temporal Lob Epilepsi hastalığı ya da kısaca TLE, yetişkin bireyde sıklıkla görülen dirençli durumdaki epilepsi sendromunun adıdır. Bu sendromun bireylerde tanımlanması sonrasında rezektif cerrahi başarısı ameliyat sonrasında yeni bellek anormalliklerinin ortaya çıkmaması ve nöbetlerin kontrol altına alınması ile ile ölçülür. Sendrom günümüz tıp dünyasında iyi tanımlanmış bir durumdur ve materyal özgünlüğü Milner ve ark.nın araştırmaları ile ortaya konmuştur.