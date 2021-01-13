Mesut, Selin'i bıçaklayan şahsın peşine düşüyor!

Selin'in bıçaklanması ekibi, özellikle de Mesut'u derinden yaralar. Ekibimiz adamın saklandığı adresi bulur. Operasyon başlar. Ekip ve adamın oğulları arasında çatışma çıkar. Adam kaçar; fakat, peşinde Mesut vardır. Mesut, adamı kıskıvrak yakalar. Karşısında canından çok sevdiği Selin'i bıçaklayan adam durmaktadır. Mesut ne yapacak? Adamın cezasını kendisi mi verecek? Yoksa adalete mi teslim edecek?

Hakan olayında işler çıkmaza girer. Hakan'ın korumaya çalıştığı Ceren, eski kocası Zafer tarafından öldürülmüştür. Rıza Baba, Engin Müdür ve Bahar, bu olay yüzünden Hakan'ın üzerine fazla giderler. Hakan, Ceren'in ölümüne mi üzülsün, ekibin kendisini suçlamasına mı? Bu sırada üzücü bir olay gelişir. Ekip, Zafer'in peşine düşmüştür. Gittikleri adreste Bahar, Zafer'in eline geçer. Hakan, bu olaydan nasıl sıyrılacak? Bahar, Zafer'in elinden kurtulabilecek mi?