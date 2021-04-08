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Mesut Özil ne zaman oynayacak? Sahalara ne zaman dönecek, dönüş tarihi belli oldu!

08 Nisan 2021 Perşembe - 16:00 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 16:00

Süper Lig'de Denizlispor'u yenerek yeniden şampiyonluk yarışına katılan Fenerbahçe'den bir haber de daha geldi. Ligin 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız isim Mesut Özil'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.


Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci! Sahalara dönüş tarihi belli oldu. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Antalyaspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlık geçirmişti. Ayak bileğinde kısmi kas yırtılması meydana gelen Özil, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor karşılaşmalarında forma giyememişti. Geçtiğimiz günlerde düz koşulara başlayan Mesut Özil’den haber geldi.

Mesut Özil sahalara ne zaman dönecek, Özil’in sakatlık durumu

Sakatlığının ardından Samandıra'da düz koşulara başlayan Mesut Özil'in formasına kavuşacağı maç belli oldu. Bireysel çalışmalarda temposunu artıran Mesut, kısa süre içinde takımla birlikte idmanlara başlayacak. Malatyaspor ve hafta sonu oynanacak Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek olan Mesut'un Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte kadroda yer alması bekleniyor.

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