Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurmasının ardından sarı-lacivertliler Mesut Özil ile ilgili her detayı araştırıyor. Mesut Özil yeni takımı Fenerbahçe ile ilk antrenmenına çıktı. Gözler Mesut Özil'in oynayağacağı ilk maçta. Peki, Mesut Özil imza töreni ne zaman? Mesut Özil maça çıkacak mı? Mesut Özil ne kadar alacak? Mesut Özil maliyeti ne? Mesut Özil şampiyonlar ligi kazandı mı? Mesut Özil oynayacak mı? İşte Fenerbahçe taraftarının Mesut Özil ile ilgili merak ettiği detaylar...

İngiltere'nin Arsenal Kulübünden bonservissiz şekilde transfer edilen 32 yaşındaki oyuncu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Rüya gerçek oldu" başlıklı açıklamada, "Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçe'miz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI MI?

Mesut Özil'in kariyerinde kazandığı ilk kupa, Werder Bremen forması giydiği dönemde kazandığı Almanya Kupası.

Mesut Özil Almanya Kupası'nı kazandıktan birkaç ay sonra Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa 'nın zirvesine çıktı.

Mesut Özil, 2010 Dünya Kupası'ndan sonra Real Madrid 'e transfer oldu. Bu kulüpteki ilk sezonunda Kral Kupası'nı kazandı.

Mesut Özil, Real Madrid 'de 3 sezon geçirdi. Tek lig şampiyonluğu 2011-2012 sezonunda elde etti. Diğer 2 sezonda ise Barcelona ligde şampiyonluğa ulaşan takımdı.

Bir önceki sezon ligde şampiyon olan Real Madrid, Kral Kupası'nı kazanan Barcelona ile Süper Kupa'da karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan maçı Barcelona 3-2 kazandı. Santiago Bernabeu'daki maçı ise Real Madrid 2-1 kazanarak deplasman golü kuralıyla kupayı müzesine götürdü.

Mesut Özil, Real Madrid'de olduğu gibi Arsenal'deki ilk sezonunda da federasyon kupasını kazandı. Türk asıllı futbolcu bu başarıyı 2 kere daha tekrarladı.

Bir futbolcu için kazanılabilecek en büyük kupa Dünya Kupası'dır. Ve Mesut Özil, 2014 Dünya Kupası'nı kazanan Almanya Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biriydi.

Community Shield, İngiltere'nin Süper Kupa'sı. Bir önceki sezonun lig şampiyonu ile FA Cup şampiyonu, Ağustos ayında karşı karşıya gelir. 2015'te, lig şampiyonu Chelsea ile FA Cup şampiyonu Arsenal Community Shield'da karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçı Arsenal 1-0 kazandı.

MESUT ÖZİL NE KADAR ALACAK?

Mesut Özil’in 3,5 yılda toplam 12 milyon Euro ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı belirtildi. Toplam 17 milyon Euro’yu bulan paranın sadece 6-7 milyon Euro’luk bölümü Fenerbahçe Kulübü’nün kasasından çıkacak. Ücretin kalanını ise sponsorlar karşılayacak.

MESUT ÖZİL MAÇA ÇIKACAK MI?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı maç saatinde netleşecek ancak takım arkadaşlarıyla 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptıktan sonra bireysel çalışma gerçekleştiren, idmanın taktik kısmında yer almayan Türk asıllı Alman yıldızın en iyi ihtimalle yedek kulübesinde olması bekleniyor. Çok büyük ihtimalle tribünden takipte olacak.

Mesut Özil'in hem sağlık hem de performans raporlarını eski kulübü Arsenal'den talep eden Fenerbahçe teknik heyeti bu raporlar doğrultusunda yıldız isme özel bir program hazırladı. Mesut Özil bir süre bu özel program doğrultusunda çalışmalarını bireysel olarak sürdürecek. 1 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtilen Mesut’un önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.

Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili olarak, "İnşallah Mesut sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu gösterecek. İnşallah hayırlı uğurlu bir transfer gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil transferinin önemine dikkat çekti ve yıldız futbolcunun büyük bir marka olduğunu dile getirdi. Koç, Mesut Özil'in imza töreniyle ilgili tarih de verdi.

Mesut Özil'in imza töreniyle ilgili de tarih veren Ali Koç aynı zamanda taraftara da mesaj yolladı.

MESUT ÖZİL İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreni il ilgili olarak ise "Her şey yolunda giderse salı veya çarşamba imza olur. Fener Ol'u burada imzalar atılana kadar Mesut Ol'a çevireceğiz. En az bir SMS diyorum. İmza gününe kadar bakalım ne kadar SMS atılacak. Her zaman destek oluyorsunuz ama bu kulübü sizler ayakta tutuyorsunuz. Bununla ilgili iletişim de yapacağız. 2 saat kala gaza basacağız. Fenerbahçe'ye aidiyet duygusunu göstereceğiz. Bir sayaç konuldu oradan da takip edebileceksiniz. Destekleriniz sizlerden rica ediyoruz. Bu transfer olmasa da her türü desteğinizi rica ediyoruz. İnşallah sezon sonunsa mutlu ve mesut oluruz. Mesut Özil'in ise ilk testi negatif çıktı onu da söylemek istiyorum" dedi.

'MESUT OL' KAMPANYASI

İlk olarak 'Fener Ol' kampanyası başlatan Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin ardından 'Mesut Ol' kampanyası başlattı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından Mesut Ol kampanyası duyurulurken kısa sürede sarı lacivertliler taraflar büyük ilgi gösterdi.

"Mesut Ol" kampanyasına Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve 20 dakika gibi kısa bir sürede 35 bin sms'in atıldığı gelen ilk bilgiler arasında yer aldı. 35 bin SMS karşılığında 700 bin TL civarında bir gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

Taraftarlar 'Mesut OL' kampanyasına katılmak için 1907'ye MESUTOL yazarak SMS gönderebilecek. Kampanyaya kredi kartı ile destek sağlanabiliniyor.