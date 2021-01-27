Mesut Özil imza töreni canlı yayını! İşte ilk açıklamalar

ALİ KOÇ'TAN İLK AÇIKLAMALAR

"Fiziken taraftarlarımızla beraber olamasak da taraftarlarımız Mesut'un transferinin coşkusunu bizimle paylaştılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Mesut'un da ailemize katılmasıyla nice başarılarımız olacaktır. Kulübümüz için tarihi günlerden bir tanesi daha. Bu törene katılmak için yurt içi ve yurt dışı birçok basın kuruluşundan talep aldık. Bu sürecin başından beri en güzel şekilde haber ler yapıldığı için basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yabancı basın mensuplarına da hoş geldiniz diyorum. Pandemi sebebiyle törene kabul edemediğimiz insanlardan da özür diliyorum."

MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFER HİKAYESİ

"Ben sizlere bu iş nasıl oldu bunu anlatmak istiyorum. Mesut'un kariyerini oturup konuşacak değilim. İşin sır tarafındaki perdeyi aralayalım dedik. Mesut sık sık Fenerbahçe ile ilgili sevgisini dile getirdi. Biz bu hikayenin başlangıç tarihi olarak Mesut'un düğün gününü alıyoruz. 7 Haziran 2019. Tanışmadığımız için beni çağırmamıştı. O gün dünyaevine girdiler. O gün Acun Ilıcalı tweet attı. 'İnşallah bu sene vatan hasretin sona eren Mesut' dedi. Bu fotoğraf ve bu cümle binlerce Fenerbahçe taraftarının arzu ve beklentisinin fitilini ateşledi. Bundan 13 gün sonra başlayan Win Win kampanyası yayınında bu ateş daha da yükseldi. Meğer o gece ifade edilenler bizler için yeni bir hikayenin başlangıcıymış."

MESUT ÖZİL'İN TRANSFERİNDE ACUN ILICALI'NIN ROLÜ

"Acun Ilıcalı'nın o yayındaki sözleri: Dün akşam 3 saat Mesut ile beraberdim. Anladığım şu ki Mesut Özil bir gün Fenerbahçe forması giyecek. Ortada bir kulüp var Arsenal diye. Arsenal'in de 10 numarası bu arkadaş. Mesut'un gelme imkanı yok ama sözleşmesi bitince bizim başkanımız Mesut'u alır diyorum ben. Mesut gelir derken benim bildiğim Ali Koç Mesut'u getirir. Dünyanın en büyük futbolcularından biri Fenerbahçeli."

"BİR YAZ GÜNÜ ACUN ILICALI İLE OTURUYORDUK..."

"İşte böyle başladı hikaye. Bu konuda Acun Ilıcalı'nın çok büyük maddi ve manevi desteği oldu. Dedem arzu etmek elde etmenin yarısıdır derdi. Acun bugün aramızda değil. Onu bağlayacaktık ama saat farkından dolayı olmadı. Bir yaz günü Acun ile oturduk konuşuyorduk. Acun bana, 'Başkan Mesut'un sözleşmesi sene sonunda bitiyor. Ocak'ta oturur konuşuruz. Gelecek sezon için anlaşabiliriz' dedi. Kazandıralım da nasıl kazandıracağız.' dedim. Hayal etmenin güzelliği var tabii ki. Acun dedi ki 'Mesut sadece bir futbolcu değil maddi getirisi de çok büyük olur' dedi. Ben de 'Keşke Ocak ayında gelse.' dedim. Acun 'Ben Exxen'i açacağım birkaç aya. Bunu dünyaya yaymak istiyorum. Mesut'un da bunu yaymamda katkısı olabilir. Büyük düşünelim' dedi. 1-2 ay sonra Kasım ayında işler somutlaşmaya başladı. Bu aslında bir fikirden gerçeğe dönmek üzere olan sürecin başlangıcıydı. Kasım ayında Erkut ile görüştük. Mesut'un menajeri, kardeşi, arkadaşı, her şeyi... Bu konuşmanın devamında bu transferin çok olası olduğuna inandım. Bu görüşmelere Erkut dedi ki 'Mesut bir gün Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Bunu da 35-36 yaşında yapmak istemiyor. Bir fırsat doğuyor şu anda. Finansal konular öncelik değil. Hemen görüşmemizde fayda var' dedi."

"LONDRA'DA BİR DOSTUMUZUN EVİNDE BULUŞTUK..."

"Samandıra'da bir toplantıda Mesut için 'gerçekleşmesi zor bir rüya' dedim. O röportajdan sonra Londra 'ya gittik. Mesut yolculuğumuz böyle başladı. Yöneticiler, ben, Emre, Acun ayrı ayrı gittik ki bilinmesin. Londra'da ben Arsene Wenger ile görüştüm. Mesut'u sordum. Sahadaki halini değil nasıl olduğunu sordum. Sakatlığı, fitliği, soyunma odasındaki hali. Bize gelip tepeden bakar mı? Çok güzel cevaplar aldım. Sonra Wenger ile Erol Bulut 'u görüştürdüm. O da güzel bir görüşme oldu. Daha sonra Londra'da bir dostumuzun evinde buluştuk. Önemli bir ev. Arsenal'in önemli transferlerinin yapıldığı ev. Orada Mesut'la tanıştık. Ben, Emre, Mesut, menajeri... Güzel vakit geçirdik. Orada Mesut çocukluğundan beri gönül verdiği takımda oynama hayalinden bahsetti ve maddi konuları sorun etmeyeceğini söyledi. Orada bu iş ciddiye bindi. Detaylar görüşüldü, pürüzler giderildi. Mesut ile Arsenal arasındaki süreç tamamlandı ve bugün karşınızdayız."

İMKANSIZ DENİLEN TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

"Böylece kesinlikle imkansız, gerçekleştirilemez denilen transfer gerçekleşti. Geçmişte de olamaz denilen transferleri yapan Fenerbahçe bu transferi de gerçekleştirdi. Bu transferde Fenerbahçe'de birçok şey bir araya geldi. Çocukluğundaki Fenerbahçe hayal, ailesiyle Türkiye özlemi, finansal konulara öncelik vermemesi. İnanın bizden daha iyi teklifler vardı önünde. Mesut'un Arsenal'deki durumu ve mutsuzluğu, Acun Ilıcalı ile dostluğu, Exxen'in kurulma tarihi... Bu şartlar bir araya geldi ve Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle transfer gerçekleşti. Bu transferin gerçekleşmesinde Acun Ilıcalı'nın emeği çok olmuştur. Ona teşekkür ediyorum. Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Emre Belözoğlu, Erkut ve Mesut'a teşekkür ediyorum. Şimdiden de hocamızın Mesut ile güçlendirme planlarına teşekkür ediyorum."

"BALAYI BİTİYOR, GERÇEK İŞ BAŞLIYOR"

"Mesut Özil dünyanın en büyük futbolcularından. Real Madrid ile büyük başarılar yaşadı. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Arsenal'e rekor bedelle transfer olup kulübe başarılar yaşattı. Ve bugün de Fenerbahçe'nin bir parçası. Takım arkadaşlarıyla bu camianın hedefleri için ter dökecek. Bugün balayı bitiyor ve gerçek iş başlıyor. Futbolun takım oyunu olduğunu bilen gerçek bir profesyonel. Kısa sürede arkadaşlarıyla uyum sağlayacağını biliyorum.

"Mesut Özil'in insanlık yönü de çok farklı. Attığı goller ve asistlerinin yanı sıra insanlık için de önemli duruşlar gösterdi. Kazandıklarına şükredip bunları insanlığa yararlı olmak için kullandı. Dünyanın çeşitli coğrafyalarından insanın kalplerine dokundu ve Mesut'u küresel bir markaya dönüştürdü. Benim Mesut'un en sevdiğim özelliği de çocuklarla iletişimi. Çocuklara rol model olmasını önemli buluyorum. Bu şekilde yeni nesillerin Fenerbahçeli olmasında önemi olacağına inanıyorum. Mesut için gelemez dediler ama biz bu rüyanın er ya da geç gerçekleşeceğini biliyorduk. Biz gaza gelmeden, akıllıca, sabırla, adım adım çalıştık ve çok şükür bugünleri yaşıyoruz."

MESUT OL KAMPANYASININ DETAYLARI

"Hafta sonu taraftarlarımızdan Mesut Ol' diyerek destek istedik. Biz Mesut için ayrıca destek istemedik. Fener Ol kampanyası iki yıldır devam ediyordu. Bunun ismini 4 günlüğüne değiştirdik. Mesut Ol kelimesi taraftarlarımızın mutluluğun resmidir. Çağrımıza destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çeyrek milyona yaklaştı SMS'ler. Mesut'un gelmesiyle mutlu ve mesut olan taraftarlarımızın desteği gelmeye devam edecektir."

Kulüp törenden para da kazanacak

10’u yabancı 64 gazete , televizyon kanalı ve haber ajansını temsilen 132 habercinin izleyeceği imza törenine Mesut Özil’in eşi ve çocuğu da katıldı.

Salona kurulacak barkovizyonla yıldız futbolcunun hayatının anlatılacağı imza töreninde Fenerbahçe’nin Mohikan uygulamasını temsilen 1907 taraftar da zoom üzerinden toplantıya katılacak ve bir de sembolik soru soracak. İmza törenini takip etmek isteyenlerin uygulama cüzdanına 250 FBC yüklemesi gerektiği açıklandı.

Hedef derbide sahada olması

Pazar günü ilk antrenmanına çıkan ve ‘Yeni hedef’, ‘Yüzde yüz motivasyon’ paylaşımlarıyla futbola yeniden tam anlamıyla konsantre olduğunu ifade eden Mesut’un takım arkadaşlarıyla kısa süre içinde kaynaştığı da belirtildi. Mesut Özil, antrenör Fatih Yıldız’la ayrı çalıma yaparak ara