Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? İddialara yanıt geldi!

Mesut Özil Fenerbahçe’den gidiyor mu? sorusu Mesut Özil’in, Antalyaspor maçına yedek başlaması, Altay karşılaşmasında da kadro dışı kalması nedeniyle son günlerde yanıtı en çok merak edilen soru oldu. Öte yandan Özil'in Katar'a gitmesi 'ayrılık' iddialarını güçlendirdi. İşte detaylar…

Süper Lig'de 3'te 3'le giriş yapan sarı lacivertlilerde Mesut Özil, Antalyaspor maçına yedek başlarken Altay karşılaşmasının ise kadrosunda yer almamıştı. Teknik Direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'de fiziksel bir sorun olduğunu ve bu nedenle kadroda yer almadığını belirtirken ikili arasında kriz yaşandığına dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların üzerine Özil’in Katar’a gitmesi transfer görüşmesi iddialarına sebep oldu.

Mesut Özil Fenerbahçe’den ayrılacak mı?

Haber Global'de konuşan Başkan Ali Koç, Pereira ve Özil arasında sorun olmadığını belirtirken "Mesut ve hoca arasında problem var diye bir hava yaratılıyor. Hocamız son maçta Muhammed tercihini yaptı, kimse ismi var diye oynamayacak. Hoca, sistemini Mesut ekseninde çizdi. Hocadan bana gelen bir şey yok, Mesut'tan da yok." ifadelerini kullandı.

Posta'nın haberine göre; Mesut'un sakatlığında ciddi bir durum yok, bazı sponsorluk, iş birliği ve özel durumlar nedeniyle Katar'da temaslarda bulundu.