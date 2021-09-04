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Mesut Akusta 'Teşkilat' dizisine devam edecek mi? Eşi Şafak Özbir açıkladı
Geçtiğimiz haftalarda evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan oyuncu Mesut Akusta, taburcu olup evinde dinlenmeye çekildi. TRT1'de yayınlanan 'Teşkilat'ta rol alan Akusta'nın eşi Şafak Özbir, bir takipçisinden gelen "Mesut Bey nasıl oldu. Dizeye devam edebilecek mi?" sorusunu yanıtladı.
Yaklaşık 20 gün önce evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan ve apar topar ameliyata alınan 57 yaşındaki Mesut Akusta'dan haber var.