Teşkilat dizisinde Mete rolü ile ekranlara gelen usta oyuncu Mesut Akusta'nın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Söz konusu gelişmenin ardından Mesut Akusta’nın sağlık durumu merak edilirken, biyografisi de araştırılmaya başlandı. Peki, Mesut Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesut Akust’a ne oldu, son sağlık durumu nasıl?

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinde müsteşar yırdımcısı Mete Bey karakterini canlandıran Mesut Akusta, dün öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı. Akusta'nın eşi Şafak Özbir Akusta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat başarılı geçti çok şükür. Şu anda yoğun bakımda, lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı. Peki, Mesut Akusta kimdir, nereli, kaç yaşında?

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır. Oyuncu 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir de çocuğu bulunuyor.