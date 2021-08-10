Messi ne zaman imza atacak, imza attı mı? Messi neden Barcelona'dan ayrıldı, Messi hangi takıma gitti?

Barcelona'dan ayrılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin hangi takıma gideceği, nereyle imza atacağı tüm dünyanın merak konusu oldu. La Liga düzenlemeleri nedeniyle sözleşme imzalanamadığı ifade edilen Messi ne zaman imza atacak, hangi takıma gitti?

Messi hangi takıma gitti? Barcelona ile sözleşmesi sona eren Lionel Messi takımdan ayrıldı. Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer oldu. Söz konusu gelişmenin ardından Messi’nin sözleşmeyi ne zaman imzalayacağı sorgulanıyor. Peki, Messi imza attı mı, ne zaman imza atacak? Messi neden ayrıldı?

MESSİ İMZA NE ZAMAN İMZA ATACAK?

Lionel Messi'nin bugün PSG ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

MESSİ NEDEN AYRILDI?

Barcelona başkanlığına Joan Laporta'nın seçilmesinin ardından Messi'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni sözleşme La Liga'nın maaş sınırına takıldı.

Barcelona'nın gelirleri salgın sonrasında büyük ölçüde azalırken, Messi'nin kulüp gelirlerini aşan oyuncu maaşları nedeniyle takımda kalması imkânsız hale geldi.

La Liga'nın FFP kuralları nedeniyle Arjantinli yıldızla yollarını ayırmak zorunda kaldığını belirten Başkan Joan Laporta, şunları söyledi: "Leo Messi Barcelona'da kalmak istedi. Bir anlaşma yaptık. Ama bize korkunç bir miras kaldı. Oyuncu maaşları kulüp gelirlerinin yüzde 110'unu oluşturuyor. Messi'ye verecek bir maaş farkımız yok. La Liga limitleri bizi sınırlıyor. Messi'nin gidişiyle ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla ilgili. Beklediğimizden çok daha fazlasını harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bu bize imkân bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi ile anlaştığımız sözleşmeye uyamadık" açıklaması ile ayrılık konusuna açıklık getirdi.

BARCELONA'YA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'ya veda eden Arjantinli yıldız Lionel Messi, 21 yıl sonra gelen ayrılığın kendisini çok zorladığını ve buna hazır olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına 34 yaşındaki futbolcunun Barcelona kariyerinde kazandığı bütün kupalar getirildi. Messi, teknik direktör Ronald Koeman ve takım arkadaşlarının da hazır bulunduğu toplantı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçen yıl kulüpten ayrılmak istediğini belirten Messi, "Ancak bu yıl durum farklıydı. Ailem ve ben burada, evde kalacağımıza ikna olduk. İstediğimiz şey buydu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. 21 yılın ardından eşim ve Katalan-Arjantinli üç çocuğumla kentten ayrılacağım. Her şeye veda etmek zorundayım. Yaşanan onca şeyden sonra benim için çok zor. Ayrılmaya hazır değilim." diye konuştu.

İlk günden itibaren kulübe her şeyini verdiğini aktaran Messi, yeni sözleşmesinin hazır olduğunu ancak son dakikada La Liga'nın düzenlemeleri nedeniyle imzaların atılamadığını belirtti.

Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olacağı iddialarıyla ilgili soruya, "Kimseye garanti vermedim. Ayrılık açıklamasının ardından çok sayıda telefon geldi, görüşmeler yaptım. PSG de bir ihtimal." yanıtını verdi.

Basın toplantısının bitiminde salondaki tüm katılımcılar, Messi'yi ayakta alkışladı. Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.