MESS nedir? MESS açılımı nedir? (MESS Teknoloji Merkezi açıldı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kısa bir süre sonra Ankara- Niğde yolunun hizmete gireceğini belirterek, "Cuma günü; Ankara - Niğde Otoyolunu milletimizin hizmetine sunacağız. Zorluklara aldırmadan büyük ve güçlü Türkiye için koşacağız, koşturacağız, var gücümüzle çalışacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi açılışında konuşmasının ardından, MESS nedir, MESS açılımı nedir? soruları da arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi Açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından MESS nedir? sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

MESS NEDİR?

Sanayi Bakanı Mustafa Varank "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, üretimde yapısal dönüşümün temel kaldıracı olacak ve Türkiye sanayisini yeni bir zirveye taşıyacak. Bugün açacağımız MESS Teknoloji Merkezi ile ülkemiz, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezine sahip oldu." dedi.

MESS AÇILIMI

MESS açılımı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'dır.

MESS TEKNOLOJİ MERKEZİ NEREDE?

MESS Teknoloji Merkezi, İstanbul'da yer alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Aziz milletim, iş dünyamızın saygı değer üyeleri, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu anlamlı program sebebiyle siz sanayicilerimizle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ağustos zafer bayramının arefesinde böyle bir töreni yapmak gerçekten bizler için çok çok büyük anlam taşıyor. Allah'ın ayı olarak tarif ettiği Muharrem ayına ulaştıran Rabbimize hamd ediyorum.

Biraz sonra teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının sonuçlarını paylaşacak, 40 fabrikamızın resmi açılışını gerçekleştireceğiz. yine kendi alanında dünyada tek olan MESS teknoloji merkezinin ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşayacağız. Bu merkezle inşallah çığır açacağız. Merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum.

Türkiye'nin potansiyeline inanan, ülkemizin aydınlık geleceğine yatırım yapanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İş dünyamızın tam bir seferberlik ruhuyla çalıştığını görmekten bahtiyarlık duyuyorum.

COVID salgınında birçok ülke durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi toparlanma sürecini başarıyla yürütüyor. Ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Her ne kadar salgın hepimiz için bazı zorlukları getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat kapılarının açılmasına da vesile oldu. Sanayisi, üretim kapasitesi, coğrafi konumu, güçlü sağlık ve ulaşım altyapısıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerinin başında geliyor.

Normalleşme takvimi ile bir taraftan kayıpları telafi ederken bir taraftan yatırımlarımıza yenilerini ekliyoruz. Ülkemiz sadece sağlık turizmi değil her alanda COVID-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Güncel ihtiyaçlara göre belirlenmiş, özgün bir teşvik sistemi ile daima üreticilerimizin yanında olduk.

İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır. İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı.