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Meslek lisesinde üretilen scooter için siparişler gelmeye başladı!

AA |  21 Nisan 2021 Çarşamba - 17:19 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 17:19

Bursa'da, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerin ortak çalışmasıyla üretilen elektrikli scooter ilgi görüyor.


Makine Teknolojileri Alanı öğretmeni Ercan Gür'ün danışmanlığında 4  alanın katkısıyla üretilen ve tek seferlik şarjla 30 kilometrenin üzerinde bir  menzile sahip elektrikli scooter, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.
 
"MİSİM E350" adı verilen scooter için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  bazı eğitim kurumlarından 100 adet sipariş alındı.Okul müdürü Musa İncekara, AA muhabirine, elektrikli araçların artık  önemli bir yere sahip olduğunu ve kendilerinin de bunu takip ettiklerini söyledi.
 
Elektrikli araçlar konusunda bir katkı sunmak istediklerini ifade eden  İncekara, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Yerli üretim scooter ülkemizde çok fazla yok. Bu konuda iyi olan  arkadaşlarımızla bu işe giriştik ve çok iyi de bir ürün ortaya çıkardık. Sportif,  çift amortisörlü, piyasadaki muadillerinden farklı bir ürün ortaya çıkardık.  Yaklaşık 1 ayda bu ürünü tasarladık ve ürettik. Makine teknolojileri, bilişim  teknolojileri, metal teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri alanları  ortaklaşa çalıştılar ve ürünü ortaya çıkarttılar. Ürünle ilgili çok güzel  dönüşler aldık hatta hemen siparişleri almaya başladık. Ar-Ge merkezimizi kurduk,  inovasyona açık bu ürünün daha ileri seviyelerini de yapacağız."
 
 "Engebeli arazide de rahatlıkla, konforla yol alabiliyorsunuz"
 
Proje koordinatörü Ercan Gür ise elektrikli scooterı metal aksamdan  dizayn ettiklerini söyledi.
Aracın motorunun 350 vat, pilinin 36 vat güce sahip olduğunu aktaran  Gür, şu bilgileri verdi:
"Mekanik aksamı tamamen okulumuza ait. Ülkemizde çift amortisörlü bir  scooter göremedik. 'Biz yapabilir miyiz?' diye düşündük, fikir oradan çıktı daha  sonra böyle bir şey tasarladık. Diğer scooterlarla bir tümsekten geçseniz çok  fazla bir sarsıntı kullanıcıya hissettiriyor. 'Biz bu hissiyattan kurtarabilir  miyiz?' diye bir çaba içine girdik ve bu konuda da başarılı olduk. Engebeli  arazide de rahatlıkla, konforla yol alabiliyorsunuz."
 
Metal Teknolojileri Alanı Şefi Mehmet Kubilay Karaca da kullanılan  malzemelerin seçimlerinde statik ve mukavemet hesaplamalarını dikkate aldıklarını  bildirdi.
 
Sağlam ve uzun ömürlü bir ürün tasarladıklarını anlatan Karaca, "Alt  kutu kısmında yani hem sürücünün bindiği hem de elektronik aksam ve pilimizin  bulunduğu kısımda kapalı bir bölüm oluşturduk. Metal öğrencileriyle beraber bizim  elimizden geçti bu kısım. Hem pratik hem ekonomik bir ürün ortaya çıktı." dedi.

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