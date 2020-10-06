Meslek lisesinde skandal! Müdür yardımcısı ‘e-okul’ üzerinden...

Balıkesir'de meslek lisesi müdür yardımcısı 'e-okul' sistemi üzerinden öğrencilerin notlarına müdahalede bulundu. Öğrenciler tarafından işlenmemiş ve sınav yapılmamış yeni dersleri sisteme ilave ederek öğrenci notlarını 100 puan olarak işledi. Yaşanan bu durum nedeni ile lise son sınıfta olan öğrenciler mezun olamama riski ile karşı karşıya kaldı.

Balıkesir’de bir lisede geçtiğimiz yıl e-okul sistemi üzerinden öğrenci notlarında tartışma yaratacak bir usulsüzlük yapıldığı ortaya çıktı. Karesi ilçesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı R.K. birinci dönem bitiminde karneler dağıtıldıktan sonra e-okul sistemi üzerinden bazı öğrencilerin aldığı derslerde değişikliğe gitti. Bu kapsamda ders programında bulunmayan, yazılı sınav kağıdı olmayan seçmeli bazı proje dersleri, sisteme “öğrenci tarafından görülmüş ders” gibi girildi ve notu da 100 puan olarak işlendi.

Hâlâ görevinin başında

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; bu yolla öğrencilerin ortaöğretim puanları yükseltilirken, notları değiştiren R.K. ise hâlâ görevinin başında. Şikâyet üzerine Karesi Kaymakamlığı okulun müdürü H.Y ve müdür yardımcısı R.K hakkında “işlenmemiş seçmeli derse not verilmesi ve seçmeli dersler üzerinde not değişikliği yapma fiillerini gerçekleştirmeleri sebebiyle” soruşturma izni verdi. Bu süreçte öğrenciler için girilen notlar sistemden silindi ve lise son sınıfta olan öğrenciler mezun olamama riski ile karşı karşıya kaldı.

Notları değiştiren ve hâlâ görevde olan Eğitim -Bir-Sen Balıkesir Denetleme Kurulu Başkanı R.K.’nın, geçtiğimiz yıl Şehit İlhan Varank Bilim Sanat Merkezi’ne müdür yardımcısı olarak atandığı ancak kriterlere uymadığı ve sözlü mülakata girmediği ortaya çıkınca atamasının iptal edildiği belirlendi.

Soruşturma açılmış