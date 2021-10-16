Meslek liseliler insansız fabrika deneyimiyle yetişiyor!

Elektrik-Elektronik Alanı bünyesindeki 13 atölye, Avrupa Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında 3,5 milyon liralık bütçeyle yenilendi.

İnsansız fabrika ve Endüstri 4.0 gibi özellikleri olan deney setleriyle çalışan alandaki 600 öğrenci, hayallerindeki fabrikaları ve üretim sistemlerini hem tasarlayabiliyor hem de pratiğe dönüştürebiliyor. Öğrenciler, modern bilgisayarlarla son gelişmeleri cihazlara uygulayabiliyor.

Okul müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine, Elektrik-Elektronik Alanı'nda yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Atölyelerin teknolojik altyapılarının güçlendirildiğini belirten Er, "Üniversitelerin çoğunda olmayan bir altyapıya sahibiz. Çocuklarımızın yeni teknolojileri yakalaması niyetinde olduğumuz hatta ileri teknoloji kullanabilecek kabiliyette öğrenci yetiştirmek istediğimiz için bölümümüzün altyapılarını tamamen yeniledik." ifadesini kullandı.

Er, öğrencileri Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda Endüstri 4.0'ı uygulayabilecek nitelikte yetiştirdiklerini anlattı.

Endüstri 4.0'ı otomasyon atölyesinde fabrikalardaki otomatik sistemleri öğrencilerin hayal ettikleri şekilde tasarlayıp uygulama imkanına sahip olduklarını aktaran Er, "Son yıllarda teknoloji çok ilerledi. Bu proje sayesinde teknolojiyi yakaladık. Öğrencilerimiz bunlar sayesinde ufukları daha geniş, hayal güçleri daha güçlü olacaklar. Çünkü burada verilen eğitim motamot değil hayal ettiklerini tasarlayabilme şansına sahipler." diye konuştu.

Deney setleriyle meslek yaşamına daha donanımlı hazırlanıyorlar

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Serdar Dinç ise okulda öğrencilerin deney setleriyle Endüstri 4.0 sistemine uygun eğitim aldıklarını bildirdi.

İnsansız çalışan fabrika sistemlerine uygun deneyler yapabilecek bir altyapıya kavuştuklarını dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin hayal edebildikleri fabrikaların simülasyonlarını, deneylerini bu setler sayesinde yapabiliyoruz. Okulumuzdaki malzemeler fabrikalardaki sistemlerin güncel versiyonları. Deney setlerinde çalışan öğrencilerimiz hangi fabrikaya giderlerse gitsinler kesinlikle sıkıntı yaşamazlar. Biz burada bütün üretim sistemlerini otomatikleştirebiliyoruz. Öğrencilerin ufkunu açmaya çalışıyoruz. Öğrenciler de biz de heyecanlıyız, bu kadar geniş imkanlarda ders anlatmak bizleri de sevindiriyor. Burada yetiştirdiğimiz öğrenciler sadece fabrikalara uyum sağlamayacak, burada öğrendikleri bilgileri gittikleri işletmelerde kullanarak işletmelerin gelişimine büyük katkıda bulunacaklar."

11. sınıf öğrencilerinden Enver Karaman, okuldaki imkanları çok beğendiğini, hepsinin son teknoloji olduğunu vurguladı.

Deney setlerinin işlerini kolaylaştırdığını belirten Karaman, "Elektrik alanında ilerlemek istiyorum ve bunlar işimi kolaylaştırıyor. Şu an lisedeyiz ama fabrika ortamı gibi çalışıyoruz, öğretmenlerimiz de bize yardım ediyor." bilgisini paylaştı.

Emircan Akpınar da öğretmenleri tarafından iyi eğitim aldıklarını ve son teknolojiyle kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

İsmail Hakkı Aygın, okulun altyapısı yenilenmeden önce birçok şeyi manuel yaptıklarını ancak artık insansız çalışan sistemleri kullandıklarını kaydetti.

Bir fabrikaya çalışmaya gittiklerinde yabancılık çekmeyeceklerini dile getiren Aygın, "Okulumuzda bazı fabrikalardan daha üstün sistemler var." dedi.