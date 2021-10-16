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Meslek liseliler insansız fabrika deneyimiyle yetişiyor!

Muhabir : İsmail Özdemir Yayınlayan : Evren Aydoğan  |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 16:46

Bursa'da Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrenciler, yenilenen atölyelerdeki uygulamalı derslerde "Endüstri 4.0" kapsamında insansız fabrika deneyimi yaşıyor.


Elektrik-Elektronik Alanı bünyesindeki 13 atölye, Avrupa Birliği ile  Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve  Ekonomik Uyum Projesi" (SEUP) kapsamında 3,5 milyon liralık bütçeyle yenilendi.

İnsansız fabrika ve Endüstri 4.0 gibi özellikleri olan deney  setleriyle çalışan alandaki 600 öğrenci, hayallerindeki fabrikaları ve üretim  sistemlerini hem tasarlayabiliyor hem de pratiğe dönüştürebiliyor. Öğrenciler,  modern bilgisayarlarla son gelişmeleri cihazlara uygulayabiliyor.

Okul müdürü Hüseyin Er, AA muhabirine, Elektrik-Elektronik Alanı'nda  yenileme çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Atölyelerin teknolojik altyapılarının güçlendirildiğini belirten Er,  "Üniversitelerin çoğunda olmayan bir altyapıya sahibiz. Çocuklarımızın yeni  teknolojileri yakalaması niyetinde olduğumuz hatta ileri teknoloji kullanabilecek  kabiliyette öğrenci yetiştirmek istediğimiz için bölümümüzün altyapılarını  tamamen yeniledik." ifadesini kullandı.

Er, öğrencileri Türkiye'nin hedefleri doğrultusunda Endüstri 4.0'ı  uygulayabilecek nitelikte yetiştirdiklerini anlattı.

Endüstri 4.0'ı otomasyon atölyesinde fabrikalardaki otomatik  sistemleri öğrencilerin hayal ettikleri şekilde tasarlayıp uygulama imkanına  sahip olduklarını aktaran Er, "Son yıllarda teknoloji çok ilerledi. Bu proje  sayesinde teknolojiyi yakaladık. Öğrencilerimiz bunlar sayesinde ufukları daha  geniş, hayal güçleri daha güçlü olacaklar. Çünkü burada verilen eğitim motamot  değil hayal ettiklerini tasarlayabilme şansına sahipler." diye konuştu.

Deney setleriyle meslek yaşamına daha donanımlı hazırlanıyorlar

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı öğretmenlerinden Serdar Dinç ise  okulda öğrencilerin deney setleriyle Endüstri 4.0 sistemine uygun eğitim  aldıklarını bildirdi.

 İnsansız çalışan fabrika sistemlerine uygun deneyler yapabilecek bir  altyapıya kavuştuklarını dile getiren Dinç, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin hayal edebildikleri fabrikaların simülasyonlarını,  deneylerini bu setler sayesinde yapabiliyoruz. Okulumuzdaki malzemeler  fabrikalardaki sistemlerin güncel versiyonları. Deney setlerinde çalışan  öğrencilerimiz hangi fabrikaya giderlerse gitsinler kesinlikle sıkıntı  yaşamazlar. Biz burada bütün üretim sistemlerini otomatikleştirebiliyoruz.  Öğrencilerin ufkunu açmaya çalışıyoruz. Öğrenciler de biz de heyecanlıyız, bu  kadar geniş imkanlarda ders anlatmak bizleri de sevindiriyor. Burada  yetiştirdiğimiz öğrenciler sadece fabrikalara uyum sağlamayacak, burada  öğrendikleri bilgileri gittikleri işletmelerde kullanarak işletmelerin gelişimine  büyük katkıda bulunacaklar."

11. sınıf öğrencilerinden Enver Karaman, okuldaki imkanları çok  beğendiğini, hepsinin son teknoloji olduğunu vurguladı.

Deney setlerinin işlerini kolaylaştırdığını belirten Karaman,  "Elektrik alanında ilerlemek istiyorum ve bunlar işimi kolaylaştırıyor. Şu an  lisedeyiz ama fabrika ortamı gibi çalışıyoruz, öğretmenlerimiz de bize yardım  ediyor." bilgisini paylaştı.

Emircan Akpınar da öğretmenleri tarafından iyi eğitim aldıklarını ve  son teknolojiyle kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

İsmail Hakkı Aygın, okulun altyapısı yenilenmeden önce birçok şeyi  manuel yaptıklarını ancak artık insansız çalışan sistemleri kullandıklarını  kaydetti.

Bir fabrikaya çalışmaya gittiklerinde yabancılık çekmeyeceklerini dile  getiren Aygın, "Okulumuzda bazı fabrikalardan daha üstün sistemler var." dedi.

 

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Meslek liseliler Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SEUP
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