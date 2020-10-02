Meslek liseleri açılacak mı, ne zaman açılacak? Meslek liselerinde yüz yüze eğitim 5 Ekim Pazartesi başlıyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, meslek liselerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. MEB tarafından gönderilen genelgenin ardından meslek liselerinde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak, meslek liseleri ne zaman açılacak, sorularına yanıt aranmaya başlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan devam edilen liseler için yeni bir açıklama yapıldı. 81 ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelge gönderildi. Genelgede 4 lise türünde yüz yüze eğitimin başlayacağı duyuruldu. Genelgenin ardından lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlayacağı liseleri araştırmaya başladı. Meslek liseleri ne zaman açılacak?

MESLEK LİSELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılmıştı.

05 Ekim 2020 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacak

LİSELERDE ALINACAK TEDBİRLER

1. Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılması, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takibinin yapılarak okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

2. Yüz yüze eğitimde öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saatinin 30 dakika, teneffüslerin 10 dakika ve öğle arasının 45 dakika olarak uygulanması, 3. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımlarının yüz yüze, bilişsel/teorik kazanımlarının ise uzaktan eğitim yoluyla verilmesi,

4. Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi,

5. Haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacaktır.