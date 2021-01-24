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Mesleğini bıraktı şimdi yaptığı özel ürünleri Arabistan'a yolluyor! 70 bin lira...
Bursa’nın İznik ilçesinde berberlik mesleğini bırakan bir kişi yaptığı özel ürünleri Suudi Arabistan Kralına ve Arap Şeyhlerine gönderiyor. Bu ürünlerin fiyatı ise 25 bin lira ile 70 bin lira arasında değişiyor.
8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.
8 yıl önce berberlik mesleğini bırakarak kurduğu atölyesinde özel tespihler üreten Mustafa Eyrikaya, el işçiliği ile ürettiği tespihleri ilk olarak dünyanın bir çok bölgesinden gelen koleksiyonerlere satıyor.