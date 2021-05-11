Mescidi Aksa nedir, Kudüs ve Filistin ile ilgili sözler! Nuri Pakdil, Necip Fazıl Kısakürek, Necmettin Erbakan Mescidi Aksa sözleri…

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te gerginlik sürüyor. İsrail polisi sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırırken, dün, akşam saatlerinde ise Gazze vuruldu. İsrail saldırılarında aralarında dokuzu çocuk, 24 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenlerken, Hamas da roketlerle karşı saldırı başlattı. İsrail geçtiğimiz dakikalarda Gazze'ye yeni bir saldırı düzenledi. Gelen ilk bilgilere göre bu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden göstermek isteyen vatandaşlar Kudüs ve Filistin ile ilgili sözler ile Mescidi Aksa için sözleri sorgulama başladı.

Cuma günü namaz kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya giden on binlerce Filistinli, 10 Mayıs'taki "Kudüs Günü"nde bazı İsrailli grupların planladığı yürüyüşte Harem-üş Şerif'e girmemesi için üç günlük bir nöbete başladı. Ardından İsrail polisi müdahale etti. Pazartesi sabahı devam eden, İsrail polisinin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı olayların ardından İsrail polisi, 10 Mayıs’ta "Kudüs Günü Bayrak Yürüyüşü"nde Mescid-i Aksa'nın bulunduğu, Müslümanların "Harem-üş Şerif" Yahudilerin ise "Tapınak Dağı" adını verdiği bölgeye Yahudilerin girişinin yasaklanmasına karar verdi. Protesto gösterileri artarken, İsrail pazartesi öğlen saatlerinde plastik mermi de kullanarak Filistinlilere müdahale etti. Dünyadan ve Türkiye'den tepkiler yükselirken, Mescid-i Aksa ile ilgili sözler araştılmaya başlandı. Kudüs ve Filistin ile ilgili sözler...

Mescidi Aksa nedir?

Mescid-i Aksa, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescid. Kudüs'ün doğusundaki Eski Şehir bölgesinde Tapınaklar tepesi olarak bilinen alanda bulunur: Bu alanın yüzölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbet-üs-Sahra, Kıble Mescidi ve sayısı iki yüze ulaşan birçok esere sahiplik eder.

Mescidi Aksa sözleri (Kudüs ile ilgili sözler)

Kudüs, Müslümanların istikbal ve istiklalidir.

Çocuklar uyurken susulur, ölünce değil.

İsrail diye bir devlet yok ki başkenti olsun (Kim Jong-un)

Filistin, ben seni unutsam, sen beni unutur musun? (Nuri Pakdil)

Yakındır sonsuz özgürlüğün… Yakındır ey Mirac’ın anahtarı… Daha yürümeyi öğrenmeden, ölmeyi öğrenen bebeklerin şehri Gazze..

Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki? (Selahaddin Eyyûbî)

Kudüs’ü savunmak, gerçek bağımsızlığı savunmaktır. (Nuri Pakdil)

“Kudüs… Bir sınav kağıdı… Her Mü’min kulun önünde…” (Cahit Zarifoğlu)

Kalbimin yarısı Mekke’dir, yarısı Medine. Üzerinde bir tül gibi Kudüs vardır. Kudüs bizler için, Selahaddin’in rüyası, Kanuni’nin mirâsı, Abdülhamid’in davasıdır.

Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim! Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim! (Necip Fazıl Kısakürek)

Bir gün gelecek İsrail’e öyle bir tokat atacağız ki, bütün hayatı gözlerinin önünden GAZZE ŞERİDİ gibi geçecek (Necmettin ERBAKAN)

Ya uyandırın Bedr’in aslanlarını, ya da çağırın Kafkas kartallarını, söyleyin Selahaddin Eyyûbî’ye, Mescid-i Aksa ayaklar altında!

Ah, Filistin’im! Ne zaman özgür kalacaksın?

Ne zaman zalimin zulmünden kurtulacaksın?

Ne zaman çocuklar oynayacak?

Mirac’taki ilk durak olan Mescid-i Aksa Kirli ellerde mahkum, uyu kalbin rahatsa

Bir kız çocuğu ip atlarken, havaya sıçradığında daha yere inmeden, iki melek kolundan tutup başka dünyalara götürüyorsa, işte orası Filistindir.

Ağaçtan elma düştü, Newton yerçekimini keşfetti. Binlerce Filistinli toprağa düştü, kimse insanlığı keşfedemedi…

Peygamberlerin en kutsal sırlara eriştiği Kutsal Kudüs, İslam âleminin kanayan yarası, insanlığın utanç tablosu oldu.

Ey Peygamberler şehri Kudüs! Kutsallığına saygı duymayan vefasızlık insanlık utansın. Bedirhan Gökçe

Acı diyorum efendim, acı da evrensel olmalı. Bir çocuğun eline diken batsa, dünya yanmalı...

Allah’ın evi esaret altındayken, Selahaddin nasıl kendi evinde yatar? Selahaddin Eyyûbî

Kudüs düşerse Mekke düşer, Medine düşer, İstanbul düşer, biz düşeriz. Mehmet Deveci