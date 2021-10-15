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Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasiteyle ibadete açılıyor

AA |  15 Ekim 2021 Cuma - 19:55 | Son Güncelleme : 15 10 2021 - 19:55

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarının bir parçası olarak Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurdu.


Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri  Bakanlığından bir yetkili, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı  yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti.
 
Kaynak, açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının  kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda,  sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin  verilmesi yönünde karar alındığını ifade etti.
 
Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları  ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılmasının, bu tür etkinlikler için de iki  doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.
 
Suudi Arabistan'da Kovid-19 salgınında 8 bin 758 kişi hayatını  kaybederken, vaka sayısı da 547 bin 845'e ulaştı.

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Suudi Arabistan koronavirüs Mescid-i Haram Mescid-i Nebevi
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