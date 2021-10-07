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Mesai saatleriyle ilgili flaş gelişme! O ülkede mesai 4 güne düşürülecek

AA |  07 Ekim 2021 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 17:03

Mesai saatleriyle ilgili son dakika gelişmesi! Teklif verildi, hükümet değerlendirmeye alıyor. Çalışma günleri azalabilir. Belçika yönetimi, haftalık çalışma gününün 5'ten 4'e düşürülmesi için yapılan teklifi ele alacak.


Liberal görüşlü siyasetçiler ve milletvekilleri tarafından yapılan teklif, haftalık çalışma saatinin değişmemesini ancak gün sayısının düşürülmesini öngörüyor.
 
Teklifte, sektöre göre 38 veya 40 olan haftalık çalışma saatinin 4 güne yayılması isteniyor. Liberallerin teklifi birçok siyasi parti tarafından destekleniyor.
 
YEŞİLLER PARTİSİ DE DESTEK VERDİ
 
Belçika'nın Flaman bölgesindeki Yeşiller Partisinin Başkanı Meyrem Almacı, 4 çalışma günü önerisine desteğini dile getirdi.
 
Almacı, basına yaptığı açıklamada, "Prensipte bu önerinin çalışanların özgürlüğü bakımından iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii karar çalışana bırakılmalı" dedi.
 
Yeşiller Partisi, ayrıca bir karara varılmadan önce sendikalar ve işverenler dahil tüm sosyal ortakların görüşlerinin alınmasını istedi.
 
SOSYALİSTLER KARŞI ÇIKTI
 
Sosyalist sendikalar ise öneriye karşı çıktı. Sendika temsilcileri, sadece çalışma günlerinin değil, çalışanların iş saatlerinin genel olarak düşürülmesi gerektiğini savundu.
 
Federal hükümetin teklifin hangi sektörlerde uygulanabileceğini gelecek hafta ele alması bekleniyor.

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Belçika çalışma saatleri mesai saatleri
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