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Mesai saatleri için koronavirüs düzenlemesi

09 Kasım 2020 Pazartesi - 17:45 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 17:45

Son dakika haberine göre; Adana’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda mesai saatleri 08.30-12.30 ile 13.00 -17.00 olarak belirlendi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, pandeminin toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği vurgulandı.
 
Açıklamada, “Tüm bu tedbirlere ek olarak ilimizde mesai saatleri 9 Kasım tarihinden itibaren 08.30-12.30 ve 13.00-17.00 şeklinde uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır” denildi.

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