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Mesai saatleri değişecek mi? İstanbul için kritik karar! Yarın belli olacak

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 12:24

Corona virüs salgını sonrası özellikle toplu ulaşımı rahatlatmak amacıyla mesai saatlerinin kademeli hale getirilmesi gündeme geldi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saati değişikliği kararı yarın yapılacak toplantı sonrası açıklanacak.


İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.
 
Toplantıda, koronavirüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi

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