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Mesafe hiçe sayıldı! 3 gün sürdü...

DHA |  02 Ağustos 2020 Pazar - 15:01 | Son Güncelleme : 02 08 2020 - 15:01

Corona virüs vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.


Türkiye'de corona virüs  vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü. Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.
 

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