Merzeci’ye 2 milyonluk lahmacun şoku

İş dünyasının önemli isimlerinden Osman Merzeci hakkında, 2016 yılından beri ticari faaliyette bulunduğu Hacıbozanoğulları’na yaptırdığı yaklaşık 2 milyon liralık lahmacun dolayısıyla icra takibi başlatıldığını öğrendim.

Osman Merzeci bir dönem yüksek sosyetedeki davetlerin vazgeçilmez ismi, lüks mekanların müdavimiydi. Şimdi ise cemiyet hayatında adı, borçlarıyla anılıyor...

İşte Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın köşesindeki yazısı;

Elimdeki belgelere göre Osman Merzeci, Hacıbozanoğulları’nın ortağı Ali Bozanoğlu’na yaptırıp ‘Nefista’ adıyla satışa sunduğu hazır lahmacunlar nedeniyle de mahkemelik olmuş.

Mahkeme, parasını alamadığı için şikayetçi olan Bozanoğlu’nu haklı bulup Merzeci hakkında 2 milyon liralık icra takibi başlatmış.

Ali Bozanoğlu’nun iddiasına göre; Osman Merzeci ne telefonlara çıkıyor ne de mesajlara dönüş yapıyormuş.

İnsan düşünmeden edemiyor. Ünlü bir işadamı neden telefonlara çıkmıyor? Neden bu 2 milyonluk ultra lüks lahmacun faturasını ödemiyor ya da ödeyemiyor?

2 milyonluk lahmacun faturasını bilmem ama ben şimdilik faturayı açık bırakıyorum...

Bodrum’dan ‘Sess’ geldi

Bodrum’da eğlence mekanları bir bir açılmaya devam ediyor. Türkbükü’nde açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören Sess de sezona “merhaba” dedi. İşletmeciliğini deneyimli isimler Ecevit Yılan, Nedim Binler ve Yüksel Yılan’ın yaptığı kulüpte Covid-19’a karşı gerekli tüm önlemler alınmış. Sosyal mesafeye uygun mekan planıyla dikkat çeken Sess Türkbükü’nde çalışanlara da düzenli olarak sağlık taraması yapılıyormuş. Sess Türkbükü yine yaza damgasını vuracak gibi görünüyor.

Bakan’a rezerve

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs döneminde mütevazı ve alçakgönüllü tavırlarıyla gönüllerde taht kurdu. Pandemi sürecini başarıyla yöneten Bakan Koca, tüm dünya tarafından takdir edilirken, sosyal medya caps’lerinden de nasibini alıyor. Hakkındaki esprileri büyük olgunlukla karşılayan Sayın Koca’nın fotoğrafları şimdi de bazı mekanlarda sosyal mesafeyi korumak amacıyla kullanılıyor. Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Derin Mermerci de gittiği bir kafede karşılaştığı bu uyarıyı sosyal medyada takipçileriyle paylaşmış. Mekan sahibinin bu yaratıcı uyarısı umarım bakanımızın da hoşuna gitmiştir...

Ticarete atıldı

Cemiyet hayatının renkli isimlerinden Burcu Şendir, uzun zamandır hayalini kurduğu işe sonunda kavuştu. Bodrum’da karşılaştığım Burcu Hanım, ayaküstü sohbetimiz sırasında yeni işini anlattı. Şendir, Çatalca’da bir dolum tesisi kurdurmuş ve ‘Mispak’ markasıyla su sektörüne adım atmış. Eski aile işi olan su sektöründe “ben de varım” diyen Burcu Şendir, tüm gününü yeni kurduğu şirkete ayırıyormuş.

Burcu Hanım’ı iyi tanırım. Tutuğunu koparır. İş hayatında da başarılı olacağına eminim. Yolu açık, kazancı bol olsun.