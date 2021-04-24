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Meryem Uzerli tüm dikkatleri üzerine çekti! 3 ayda...
Yaklaşık üç ay önce ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Moskova Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, üç ay önce ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Meryem Uzerli, mayolu pozları ile çok konuşulmuştu. Lara adından bir kızı olan Meryem Uzerli ikinci kızına Lily Koi adını vermişti.