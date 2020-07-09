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Meryem Uzerli kafe açıyor!

09 Temmuz 2020 Perşembe - 9:27 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 9:27

Oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hayalini kurduğu kafe projesini hayata geçiriyor. İki mekan açmaya hazırlanan oyuncu, markasını dünyaya taşımak istiyor


Meryem Uzerli, yaşadığı Berlin’de iki kafe açmaya hazırlanıyor. Yıllardır kafe işletme hayali olan oyuncu, Nosh Nosh adlı dükkanında atıştırmalıklar satacak. Çoğu vegan ve glutensiz olacak yiyecekler çeşidinde, çikolata, tatlı, dondurma ve Kolombiya kahvesi gibi ürünler bulunacak.
 
Yiyeceklerin bazılarını da kendisi yapacak Uzerli, “Çok mutluyum. Berlin’de iki mağaza açtıktan sonra bu özel konsepti bir sürü başka şehirlere taşımak istiyorum” şeklinde konuştu. Instagram’dan hazırlık aşamasındaki dükkanını paylaşan oyuncuya, tebrik mesajları yağdı

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meryem uzerli kafe berlin
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