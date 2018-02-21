Meryem 29. yeni bölümde Oktay, Savaş'ı vuracak mı?

Meryem 29. yeni bölümüyle yine heyecan yaratacak. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan dizide Meryem ile Savaş en mutlu günlerini yaşamak isterken Oktay belasıyla yeniden karşı karşıya kalıyor. İşte yeni bölüm fragman ve özeti...
MERYEM 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Oktay’ın hapse girmesiyle Savaş ve Meryem için gergin günler bitmiş olur. Meryem ve Savaş, nikahları için gün saymaktadırlar. Burcu ise hayatı boyunca tuttuğu kinden kurtulmuştur. Güçlü’ye evet demek istemektedir ancak onu hayallerinden alıkoymak da istememektedir. Güçlü ise sadece Burcu ile olmaya hazırdır. Beliz, Oktay’ın yakalanması ile tatmin olmamış, kardeşinin intikamını almak için harekete geçmiştir.
MERYEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Oktay’ın kaçacak yeri kalmamıştır ve son kalan parası ile kaçması gerekmektedir. Kaçarken yanında Meryem’i de götürmeye kararlıdır. Savaş ise hayatının geri kalanını Meryem ile geçirmeye ve onunla evlenmeye kararlıdır. Beliz, Savaş ile işbirliği yapıp Oktay’a ulaşacaktır. Çünkü Beliz’in Oktay’a bir sevgililer günü sürprizi vardır.