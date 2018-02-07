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Meryem 27. yeni bölümde sürpriz evlilik teklifi!

07 Şubat 2018 Çarşamba - 9:46 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 9:46

Meryem 27. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D'nin keyifle izlenen dizisi Meryem'de Savaş sürpriz bir evlilik teklifi yapıyor. Peki ikili arasında bundan sonra neler yaşanacak? İşte Meryem dizisinin yeni bölümünden detaylar...


Meryem 27. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Kanal D'nin sevilen dizisi Meryem'de Oktay öldü mü? Savaş ile Meryem evlenebilecek mi? Heyecanın dorukta olduğu dizide neler yaşanacak? İşte ayrıntılar...

MERYEM 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…
 
Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.
 
 
Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşecektir. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri artmış ve Suzan’a gitmeye karar vermiştir. Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttıracaktır. 

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