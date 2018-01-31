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Meryem 26. yeni bölümde Oktay, Meryem'i kaçırıyor!

31 Ocak 2018 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 10:05

Meryem 26. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve heyecan yarattı. Kanal D'nin severek izlenen dizisi Meryem'de Oktay'ın amacına ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu oldu. Savaş ölecek mi? İşte Meryem dizisinde bu akşam yaşanacak olaylar...


Meryem 26. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Her Çarşamba heyecanla izlenen Meryem dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Kanal D'nin fenomeni haline gelen Meryem'de Oktay Savaşı vuracak mı yoksa kendi mi ölecek? İşte tüm gelişmeler...

MERYEM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Savaş, Oktay’ın yaşadığını ve Meryem’in kaybolduğunu aynı anda öğrenir. Meryem’i kurtarmak için Oktay’ın peşine düşer. Sadece Savaş değil; Güçlü, Burcu hatta Yurdal bile seferber olurlar. Suzan, Oktay’ın neler yaptığını duyunca onun arkasından çekilir ancak intikamından vazgeçmeyecektir. Derin ise hem Savaş hem de Oktay için korkmaktadır.
 
MERYEM 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
 
Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşecektir. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri artmış ve Suzan’a gitmeye karar vermiştir. Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttıracaktır. 

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