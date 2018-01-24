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Meryem 25. yeni bölümde Oktay ile Meryem karşılaşıyor!

24 Ocak 2018 Çarşamba - 8:34 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 8:34

Meryem 25. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Meryem'de Oktay yine hain planların peşinde... Peki Meryem Oktay'ı görünce ne yapacak? Yaşadığı gerçeği olayları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...


Meryem 25. yeni bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Meryem dizisinde Oktay ve Meryem karşılaşmasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Güçlü ise farklı bir belanın içine düşecek. İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşanacak gelişmeler...

MERYEM 25.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oktay hayalet olmaya devam ederken, oğlunun ölmediğinden şüphelenen Nurten kafaları karıştırmaya başlamıştır.Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşecektir. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri artmış ve Suzan’a gitmeye karar vermiştir. Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttıracaktır. 

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaş, evlerini kurtarmak ve ailesini korumak için çabalarken bir yandan da peşlerindeki hayaletin kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Oktay Derin’e siyah bir zarf verir. Zarf kendisi gibi kara bir haber taşımaktadır. Oktay’ın planladığı bir cinayeti haber vermektedir. Bu habere göre tüm kahramanlarımızın tanıdığı biri tüm kahramanlarımızın tanıdığı başka birini öldürecektir.
 
Savaş ve Meryem bir yandan dışardan gelen engellerle boğuşurken bir yandan aşklarına tutunmaya uğraşırlar.

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