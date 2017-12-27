Meryem 22. yeni bölümde Savaş ile Güçlü karşı karşıya!

Meryem 22. yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Kanal D'de Çarşamba akşamları yayınlanan Meryem bugün de heyecanla izlenecek. Oktay'ın annesi Meryem'e zarar verebilecek mi? İşte dizide yaşanacakların özeti ve fragmanlar...

Meryem 22. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin fenomen hale gelen Meryem dizisinde heyecanlı sahneler eksik olmuyor. Savaş ile Güçlü'nün dostluğu zarar mı görecek? İşte Meryem dizisinde bu akşam yaşanacaklar...

MERYEM 22. BÖLÜM FRAGMANI

Annesinin ölümünden Meryem'i suçlayan Güçlü, Savaş'a cephe alıyor!

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Oktay’ın ölümünün ardından Meryem, geçmişinden birini kaybettiği için sarsılmıştır. Savaş geleceğe dair umutludur. Derin, Meryem’in hapse girmesi için harekete geçer. Nurten de oğlunun katilinin Meryem olduğunu düşünmektedir.

Savaş, Meryem’i korumak için onu uzaklaştırmaya karar verir ancak Oktay hakkındaki araştırma derinleştikçe tüm karakterleri ilgilendiren bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır.