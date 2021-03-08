Mervenur Polat öldü mü? Mervenur Polat olayı nedir, Cüneyt Akyol gözaltına alındı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan Mervenur Polat ölü olarak bulundu. Olayların merkezinde yer alan Cüneyt Akyol'un Mervenur Polat'ın cesedini paketleyip kurye ile babasının evine gönderdiği ortaya çıktı. Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında şokey oldu. Mervenur Polat'ın madde kullanımından ölmüş olabileceği şüpheleri üzerinde durulurken, cinayet hakkındaki aramalar da arttı. Mervenur Polat olayı...

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten sonra bir daha haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat, Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu. Mervenur Polat 4 ay sonra ölü olarak bulundu. Kayıp şüpheli Cüneyt Akyol ise gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Mervenur Polat'ın cesedi Cüneyt Akyol'un babasının evinde bulundu.

MERVE NUR POLAT CİNAYETİ

Müge Anlı’nın aktardığı bilgilere göre Cüneyt, Merve Nur’u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'ın ise bu manzarayı gördüğü için camdan atlayıp kaçtığı iddia edildi.

MERVENUR POLAT OLAYI NEDİR?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kayboldu. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Mervenur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia ediliyor. 4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın en son madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olan kişiler Müge Anlı'ya konuştu.

Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüphelerin artmasına neden oldu. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı. Olaya tanık olan Ferdi ve İbrahim ise, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.