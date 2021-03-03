Mervenur Polat’a ne oldu, Antalya'da kayıp olan Mervenur Polat bulundu mu? Müge Anlı’da tanıklar Cüneyt tarafından istismara uğradığını iddia ediyor!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıplar aranmaya devam devam ediyor. Program kapsamında Mervenur Polat uzun süredir aranıyor. Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat kimdir, bulundu mu? sorularının yanıtlarını arıyor. Mervenur Polat hakkında merak edilenler…

Müge Anlı programında uzun yıllardır birçok kayıp bulundu, faili meçhul cinayet çözüldü. Programda pek çok isim geçerken Mervenur Polat konusu bu hafta ele alındı. Müge Anlı'da aranan Mervenur Polat olayı nedir? Mervenur Polat kimdir, bulundu mu?

MERVENUR POLAT OLAYI NEDİR, BULUNDU MU?

19 Ekim 2020 tarihinde evden çıkan Mervenur Polat, ailesiyle birlikte Antalya Kepez'de yaşıyordu.

Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Mervenur Polat, 19 Ekim'de Antalya'daki bir iş hanında kayboldu. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Son görüldüğü iş hanındaki esnaflar ve görgü tanığı Halil İbrahim Şahin konuştu. Kaldığı handa kötü şeyler yaşadığı düşünülen Mervenur Polat'ın tecavüze uğradığı iddia ediliyor. 4 aydır haber alınamayan bir çocuk annesi Mervenur Polat'ın en son madde kullanan bir grubun yaşadığı evde kaldığı ortaya çıkmıştı. İş hanında ev olarak kullanılan iş yerine gidip gelen ve olaya tanık olan kişiler Müge Anlı'ya konuştu.

Mervenur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüphelerin artmasına neden oldu. Mervenur'un evin sahibi Cüneyt tarafından tecavüze uğradığını ve ağladığını belirten Hamurcu'nun o sahneyi görünce 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtığını söylemesi inandırıcı bulunmadı. Olaya tanık olan Ferdi ve İbrahim ise, Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti. Madde bulmak için hana giden Mervenur Polat'ın yüksek dozdan öldüğü veya öldürülmüş olabileceği üzerinde duruluyor.

MERVENUR POLAT KİMDİR?

20 yaşındaki Mervenur Polat daha önce bir evlilik yaptı ve bir çocuğu vardı. Boşandıktan sonra ailesiyle yaşamaya devam eden Mervenur Polat, bir otelde çalışıyordu.