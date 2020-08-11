Merve Yeşiltaş olayı nedir? Ordu’da Soner Durgun tarafından yakılan Merve Yeşiltaş olayı!

Ordu Fatsa’da yaşayan Soner Durgun isimli erkek, Merve Yeşiltaş adlı kadını yakarak öldürdü. Soner Durgun (22), kendisini ve birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş (31) benzin dökerek yaktı. Ağır yaralanan Yeşiltaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, tedaviye alınan Durgun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Merve Yeşiltaş olayı…

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner Durgun, bir süredir birlikte yaşadığı Merve Yeşiltaş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Durgun, evde bulunan motorlu testereye ait benzini önce Yeşiltaş'ın üstüne, daha sonra kendi üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi. Üzerindeki kıyafetlerin ve evde bazı eşyaların yanması sonucu çıkan yangında, Soner Durgun ve Merve Yeşiltaş, yaralandı. Çevredeki vatandaşların yangın ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradan da Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunda 2'nci derece yanıklar olduğu tespit edilen Merve Yeşiltaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Soner Durgun’un sağlık durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.