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Merve Terim: Sen benim suç ortağımsın

05 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:31 | Son Güncelleme : 05 05 2021 - 17:31

Fatih Terim’in kızı Merve Terim, 2008 yılında aşk yaşamaya başladığı Ahmet Baran Çetin ile 2011’de nikah masasına oturmuştu.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in büyük kızı Merve Terim, 2008’de aşk yaşamaya başladığı Ahmet Baran Çetin ile 2011’de nikah masasına oturmuştu.
 
Eşine ilk günkü kadar aşık olan Merve Terim, Ahmet Baran Çetin’in doğum gününde bir paylaşım yaptı.
 
Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Terim, yüklediği aile fotoğrafına; “Seni ne kadar sevdiğimi tarif edecek sözüm yok. Sen benim suç ortağımsın, zor zamanımda rehberim ve hep en sevdiğimsin. İyi ki doğmuşsun da benim en hakiki mutluluğum olmuşsun” yazdı.
 
 
 

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