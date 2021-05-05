Merve Terim: Sen benim suç ortağımsın

Eşine ilk günkü kadar aşık olan Merve Terim, Ahmet Baran Çetin’in doğum gününde bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından duygularını dile getiren Terim, yüklediği aile fotoğrafına; “Seni ne kadar sevdiğimi tarif edecek sözüm yok. Sen benim suç ortağımsın, zor zamanımda rehberim ve hep en sevdiğimsin. İyi ki doğmuşsun da benim en hakiki mutluluğum olmuşsun” yazdı.