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Merve Şarapçıoğlu'na 6 yıl hapis istemi!
İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya şikayetçi Berk Oktay katılmazken, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu hazır bulundu. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru A.A., bu dosyanın soruşturmasını yürüttüğünü belirterek "Açılan sahte hesaplarla ilgili Merve Hanım ve Berk Bey yardım istedi. O süreçte Merve Hanım'la daha çok irtibattaydım. Kendisi bana sürekli olarak IP adresi tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini soruyordu. O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım´ın kendi hesabı da çalındı" dedi.