Merve Özbey'den muhteşem performans!
17 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:42 | Son Güncelleme : 17 08 2020 - 11:42
Müzisyen ve yapımcı Ercan Saatçi’nin sunuculuğunu yaptığı, her bölümde ayrı bir ünlü ismi evinde ağırladığı programın bu bölümüne sesiyle sevenlerini büyüleyen ünlü şarkıcı Merve Özbey konuk oldu.
Ercan Saatçi ve bu haftaki konuğu olan Merve Özbey sesinden dinleyip sevdiğimiz "Vuracak" isimli parçasını söyler müzik ziyafeti verdi.
Merve Özbey "Kül" isimli parçayı seslendirirken herkesi büyüledi.