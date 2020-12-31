Merve Özbey'den karnı burnunda poz

Geçtiğimiz ay babası Ahmet Özbey'in vefatı ile sarsılan şarkıcı Merve Özbey, hamileliğinin 28. haftasına girdi.

Anne olmak için gün sayan Özbey, yeni karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, bu karesine, "O kadar özlemişim ki..." notunu düştü.

Merve Özbey'in gönderisine takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.