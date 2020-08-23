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'Dört çocuk' demişti! Merve Özbey...

'Dört çocuk' demişti! Merve Özbey... Yaklaşık 7 ay önce Kenan Koçak’la nikah masasına oturan Merve Özbey’den bebek müjdesi geldi.
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