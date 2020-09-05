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Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Merve Özbey bebeğinin cinsiyetini açıkladı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, geçtiğimiz şubat ayında muhteşem bir törenle dünyaevine girmişti.
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