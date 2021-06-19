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Merve Oflaz ve Allan Hakko aşka geldi! Defalarca sarıldılar
Kanal D'de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde yer alan Merve Oflaz, sevgilisi Allen Hakko’yla tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oflaz ve Hakko’nun birbirlerine defalarca sarılması ise dikkatlerden kaçmadı.
Merve Oflaz ve sevgilisi Allen Hakko, önceki gün Bodrum Cennet Koyu'nda kaldıkları otelin beach’inde görüntülendi. Plaja inen sevgililer birbirlerine sarılıp sevgi gösterisinde bulundu.