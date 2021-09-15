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Merve Oflaz sevgilisi Allan Hakko'nun ailesiyle tanıştı!
Yaklaşık bir yıldır iş insanı Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz, aileye girdi. 33 yaşındaki güzel oyuncu, iş insanı Allan Hakko’nun babası Jeff Hakko ile bir aile yemeğinde tanıştı.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyorlar.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyorlar.