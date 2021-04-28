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Merve Oflaz: Kalıcı bir rahatsızlık olmadı

28 Nisan 2021 Çarşamba - 13:52 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 13:52

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan oyuncu Merve Oflaz, önceki gün köpeğiyle birlikte Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı.


Merve Oflaz, dün sabah köpeğiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
 
Habertürk'te yer alan habere göre; maskesiz görüntülenince bir an panik olan 32 yaşındaki oyuncu, "Maskesiz çektiniz ama bende bayağı iyi antikor oluştu" dedi.
 
"KALICI BİR HASTALIK OLUŞMADI"
 
Hastalık sonrası sağlığı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Merve Oflaz, "Kalıcı bir rahatsızlık oluşmadı, sadece nefes darlığım oluyordu. Zaten negatif çıktıktan sonra spor yapmaya başladım ve daha da rahatladım" ifadelerini kullandı.

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merve oflaz antikor bebek
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