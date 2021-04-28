Merve Oflaz: Kalıcı bir rahatsızlık olmadı

Merve Oflaz, dün sabah köpeğiyle birlikte Bebek'te yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen oyuncu, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; maskesiz görüntülenince bir an panik olan 32 yaşındaki oyuncu, "Maskesiz çektiniz ama bende bayağı iyi antikor oluştu" dedi.

"KALICI BİR HASTALIK OLUŞMADI"