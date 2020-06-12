Merve Dizdar Mucize Doktor dizisinden ayrıldı mı?

Mucize Doktor yeni bölümlerini Temmuz ayı itibariyle çekmeye hazırlanırken, dizinden 2 ismin ayrıldığı ortaya çıktı. Pandemi süreci nedeniyle çekimlerine ara verilen ve uzun bir süredir yeni bölümleri ile ekrana gelmeyen diziden Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar ayrıldı.

Mucize Doktor dizisinden üzücü haber geldi. Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Özge Özder ile Damla karakteri ile diziye sonradan dahil olan Merve Dizdar’ın dizinden ayrıldığı öğrenildi.

Merve Dizdar neden Mucize Doktar’dan ayrıldı?

İki ismin de senaryodaki hikayelerinin bitmesiyle birlikte diziye veda ettiği öğrenildi. Çekimlerin stoklu yapılması dolayısıyla ikilinin hangi bölümden itibaren dizide yer almayacağı henüz bilinmiyor.

Mucize Doktor seti temmuz ayı itibariyle yeni bölümler için motor diyecek.