Merve Dizdar: Kim olduğumu keşfediyorum

Women's Shine dergisine konuşan Merve Dizdar'ın açıklamaları...
- Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum.
- Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım.
- Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten.
- Pandemi döneminde daha iyi beslenmeyi, yemekleri daha sağlıklı pişirmeyi öğrendim.
- 'Gülben' dünyanın en güzel rollerinden biri. Zor bir rol tabii. Uzun süre 'Gülben'e yakın bir yerden baktım hayata. Ben biraz böyle derinlere inmeyi seviyorum.
- Bence oyunculuk çok zor bir meslek. Sadece replikleri söylemek oyuncu olmak için oynamak için yeterli değil.
- Her kadının kendinden ilham almasını ve birbirine de gıpta ederek, takdir ederek bakmasını isterim. Güçlendikçe birbirimize iyi gelmeliyiz ki cesaretimizi kırmaya çalışanları önce biz durdurabilelim.
-Afife Jale ve Bertolt Brecht röportaj yapmak isterdim. Afife Jale'ye 'Nasıl bu kadar güçlü ve cesur bir kadın oyuncu olabiliyorsunuz' diye sorardım.
- Enerjiğimdir ama yengeç burcuyum. Anında melankoliye bağlayabilirim.