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Merve Dizdar: Kim olduğumu keşfediyorum

06 Temmuz 2021 Salı - 12:34 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 12:34

Merve Dizdar, 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki 'Gülben' rolüyle son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden oldu. Üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşanan oyuncu, hakkında merak edilenleri Women's Shine dergisine anlattı.


 
Women's Shine dergisine konuşan Merve Dizdar'ın açıklamaları...
 
- Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum.
 
- Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım.
 
- Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten.
 
- Pandemi döneminde daha iyi beslenmeyi, yemekleri daha sağlıklı pişirmeyi öğrendim.
 
- 'Gülben' dünyanın en güzel rollerinden biri. Zor bir rol tabii. Uzun süre 'Gülben'e yakın bir yerden baktım hayata. Ben biraz böyle derinlere inmeyi seviyorum.
 
- Bence oyunculuk çok zor bir meslek. Sadece replikleri söylemek oyuncu olmak için oynamak için yeterli değil.
 
- Her kadının kendinden ilham almasını ve birbirine de gıpta ederek, takdir ederek bakmasını isterim. Güçlendikçe birbirimize iyi gelmeliyiz ki cesaretimizi kırmaya çalışanları önce biz durdurabilelim.
 
-Afife Jale ve Bertolt Brecht röportaj yapmak isterdim. Afife Jale'ye 'Nasıl bu kadar güçlü ve cesur bir kadın oyuncu olabiliyorsunuz' diye sorardım.
 
- Enerjiğimdir ama yengeç burcuyum. Anında melankoliye bağlayabilirim.
 

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