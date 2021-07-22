Merve Dizdar kapak kızı oldu!

Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu "Oldukça pozitif, enerjik ve doğal bir havan var. Hep böyle miydin? Kendini iyi hissetmediğin zamanlar olduğunda nasıl motive oluyorsun?" sorusuna "Evet, hep böyleydim. Olduğumdan daha farklı görünmem. Genelde enerjiğimdir. Lakin Yengeç burcuyum ben. Anında melankoliye bağlayabilirim fakat her zaman oradan bir çıkış noktası bulurum. Günün sonunda kendime inanmaktan da vazgeçmem." yanıtını verdi.