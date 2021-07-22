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Merve Dizdar kapak kızı oldu!

22 Temmuz 2021 Perşembe - 17:03 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 17:04

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle konuşulan Merve Dizdar, bir dergi için objektif karşısına geçti.


Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle dikkat çeken ve şu sıralar Netflix'te yer alacak Erşan Kuneri dizisinin çekimlerine devam eden Merve Dizdar, Women’s Shine Magazine için objektif karşısına geçti.
 
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Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu "Oldukça pozitif, enerjik ve doğal bir havan var. Hep böyle miydin? Kendini iyi hissetmediğin zamanlar olduğunda nasıl motive oluyorsun?" sorusuna "Evet, hep böyleydim. Olduğumdan daha farklı görünmem. Genelde enerjiğimdir. Lakin Yengeç burcuyum ben. Anında melankoliye bağlayabilirim fakat her zaman oradan bir çıkış noktası bulurum. Günün sonunda kendime inanmaktan da vazgeçmem." yanıtını verdi.
 

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