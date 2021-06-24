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Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar’ı çabuk unuttu! Böyle görüntülendi
TRT1 ekranlarını kasıp kavuran Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteri ile kariyerinde büyük bir çıkış elde eden Merve Dizdar ve Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızı Gürhan Altundaşar'ın boşanma haberi magazin gündeminde deprem etkisi yarattı. Arkadaşları ile teknede eğlendiği anları paylaşan Dizdar hakkında, 'boşanma sürecini çabuk' atlattı gibi yorumlar yapıldı.